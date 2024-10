Costacurta: "L'addio al calcio di Van Basten? Grande tristezza. Avremmo potuto godere ancora per qualche anno di un giocatore così"

Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, ha parlato così a Sky di Marco van Basten che oggi festeggia 60 anni:

Sull'addio al calcio di Van Basten: "Quel giubbotto lì, con quel colore strano, mi mette addosso una grande tristezza così. Avremmo potuto godere ancora per qualche anno di un giocatore così. Tutti quelli che vedevano il calcio erano dispiaciuti per il suo addio al calcio. Era un ballerino, era bello da vedere. Grazie a giocatori come lui la gente si è ravvicinata al calcio. Il suo arrivo in Italia ha aiutato il calcio italiano a riemergere".

Su Van Basten fuori dal campo: "Fuori dal campo era simpatico nonostante sembrasse molto introverso. Non possiamo non ringraziarlo per aver portato al Milan il backgammon che in quel momento in Italia non c'era. Marco e Rijkaard erano imbattibili. Lui, Gullit e Rijkaard ci hanno portato anche tanti sorrisi. Loro tre più un gruppo solido italiano ci hanno portato a vincere tutto. Giocare in quel Milan era davvero divertente. Loro tre erano sensazionali, in una stagione sono arrivati nei primi tre posti nella classifica del Pallone d'Oro, questo fa capire quanto erano forti".