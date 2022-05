Costacurta su Ibra: "Io lo terrei, deve solo convincersi che non può giocare tutte le partite"

MilanNews.it

In merito al futuro di Zlatan Ibrahimovic, l'ex rossonero Alessandro Costacurta ha dichiarato al Corriere della Sera: "Io lo terrei. Perché se hai l’opportunità di comprare Lewandowski o Scamacca, faccio un esempio, puoi fare a meno di lui ma in caso contrario Ibra ti serve sempre. Il primo anno è stato fondamentale, ha dato una mentalità ai giocatori. Deve solo convincersi che non può giocare tutte le partite. Consigli? Io alla sua età accettavo di disputare le gare meno importanti. Lui non so se sarebbe d’accordo. Ma se i centravanti del prossimo anno saranno solo Giroud e Origi dovrebbe rimanere. Secondo me ha la capacità di disputare ancora in una stagione 20 gare di grande livello".