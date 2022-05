Costacurta sul Milan: "Scudetto meritato, più forte anche degli errori arbitrali"

MilanNews.it

Alessandro Costacurta, ex giocatore rossonero, ha commentato così la vittoria dello scudetto da parte del Milan di Pioli ai microfoni del Corriere della Sera: "E' assolutamente meritato. Nel corso della stagione si è rivelato più squadra rispetto alle avversarie. Nei momenti di calo, fisiologici in una stagione, ha saputo fornire risposte nonostante la minor qualità rispetto alle concorrenti. Il tutto in un’annata in cui è stato il più penalizzato dagli arbitri. Il Milan non è una squadra perfetta, ma lo è stata più delle rivali. Di certo è molto migliorato rispetto a quando è iniziato il progetto con l’arrivo di Ibra".