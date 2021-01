Costacurta sulle due milanesi: "Il Milan è più divertente, l’Inter più pronta"

Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, ha rilasciato queste parole ai microfoni del Corriere della Sera su Milan e Inter: "C’è qualcosa che rende i nerazzurri non costanti nei risultati, però sono favoriti sia domani sera nel derby sia per lo scudetto. Il Milan è più divertente, l’Inter più pronta. E ha fatto tesoro degli errori che le sono costati la Champions. Inoltre senza Coppe a primavera avrà un vantaggio in più".