Crespo è il nuovo allenatore del Defensa y Justicia

Hernan Crespo riparte dalla sua Argentina. Dopo l'esperienza al Banfield, seconda esperienza in patria per l'ex attaccante che è il nuovo allenatore del Defensa y Justicia. Va a rimpiazzare Mario Soso, che aveva lasciato per divergenze con la dirigenza. Attualmente la squadra è al sedicesimo posto in classifica e Crespo dovrà migliorare la posizione, sperando di raggiungere la qualificazione alla Copa Sudamericana.