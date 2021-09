Crespo: "Milan prontissimo per lo scudetto. Mercato intelligente, Maldini se ne intende di calcio"

Il Milan è pronto per lo scudetto? Hernan Crespo, ex attaccante rossonero, ha risposto così a questa domanda ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Prontissimo. Anche se non favorito e se altri hanno speso di più. I rossoneri hanno fatto una campagna intelligente. D’altronde, il mio amico Maldini di calcio se ne intende parecchio e, se guardate il gruppo che ha messo insieme, ne avrete la conferma".