Crespo: "Nel Milan manca una punta con le caratteristiche di Gimenez: il messicano partecipa alla manovra, apre spazi e fa gol"

In merito al possibile sbarco al Milan di Santiago Gimenez, Hernan Crespo, ex attaccante rossonero, ha spiegato alla Gazzetta dello Sport: "In questo momento, nella rosa rossonera, non c’è una punta con quelle caratteristiche. Morata è un attaccante diverso, ama dialogare con i compagni, legare il gioco. Abraham è un finalizzatore. Gimenez, invece, unisce le due qualità: partecipa alla manovra, apre spazi e fa gol. Inoltre, cosa tutt’altro che secondaria, ha già una discreta esperienza internazionale. Che Milan sarebbe con Gimenez? Un Milan con una soluzione in più. Immagino il gioco che possono sviluppare sulle fasce Theo o Leao a sinistra, oppure Pulisic sul lato destro, e poi tutti i palloni che possono arrivare in mezzo all’area dove Gimenez è bravo a liberarsi e a prepararsi per il tiro.

Quali sono i rischi di questa operazione? Trattandosi di un ragazzo del 2001, la giovane età potrebbe essere un problema, se andasse incontro a qualche difficoltà di ambientamento. Ma, tutto sommato, credo che lui si sia già abituato al calcio europeo, alle marcature, alla tattica. Certo, la A, per uno che viene dall’estero, è tosta".