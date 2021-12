Crespo sul Milan: "Pioli sta facendo un grande lavoro"

Hernan Crespo, ex attaccante di Milan e Inter, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, nella quale ha parlato dei rossoneri, elogiandone le caratteristiche: "Il Diavolo mi piace sempre di più perché riesce a superare brillantemente i momenti di difficoltà. Pioli ha fatto e sta facendo un grande lavoro perché tutti hanno fatto loro le idee dell'allenatore e non si nota se in campo va uno o l'altro".