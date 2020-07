Cutrone: "Sono molto legato alla Fiorentina, a Roma ci aspetta una bella partita"

L'attaccante della Fiorentina, Patrick Cutrone, ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Sono prontissimo. Sono molto legato alla Fiorentina e voglio ripagare la fiducia che hanno riposto in me. Orgoglio e gratitudine. Al di là dei gol, è nelle difficoltà che un attaccante deve rimanere concentrato, sfruttando le opportunità, anche fossero poche, per fare risultato fino all’ultimo. La Roma? La Roma ha obiettivi importanti, davanti, ma noi non vogliamo smettere di muovere la classifica. Lo abbiamo dimostrato anche con l’Inter. Ci aspetta una bella partita. Dovremo restare concentrati per 95 minuti e, soprattutto, essere spietati sottoporta quando ne avremo l’occasione".