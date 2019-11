Cutrone sull'addio al Milan: "Mi hanno messo nelle condizioni di andare via"

Intervistato dal Daily Mail, Patrick Cutrone, ex attaccante rossonero ora al Wolverhampton, ha parlato così del suo addio al Milan: "Ad un certo punto mi hanno messo in una posizione in cui ho detto ‘ok, devo andarmene’ - riporta goal.com -. Non so spiegare bene cosa sia successo, ma dopo aver parlato con il club ho preso questa decisione. Sapevo che i Wolves mi cercavano e ho subito accettato. Nella vita bisogna fare delle scelte e io ho dovuto decidere, nonostante avessi ottimi rapporti con i miei compagni al Milan e sentissi l’amore dei tifosi. Un po’ di nostalgia c'è sicuramente… È la mia prima esperienza lontano da casa. Ho lasciato il luogo dove sono cresciuto, sono lontano dai miei genitori, dai miei amici, da mio fratello, dai miei nonni, dalla mia fidanzata, quindi non è il massimo. Ma troviamo il tempo per vederci durante le pause".