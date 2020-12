Cutrone verso l'addio alla Fiorentina. Pradé: "Vuole giocare, troveremo la soluzione migliore"

Patrick Cutrone, ex attaccante rossonero, potrebbe lasciare la Fiorentina nel mercato di gennaio. La conferma, tra le righe, è arrivata da Daniele Pradé, dirigente del club viola, intervistato da Sky Sport: "Con Cutrone stiamo parlando, vuole giocare tutte le partite. Parleremo col suo agente e troveremo la soluzione migliore per lui e per noi".