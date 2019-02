Daino: "Immobile e Piatek hanno caratteristiche differenti, ma hanno la stessa grande facilità di vedere la porta"

La redazione de Lalaziosiamonoi.it ha contattato in esclusiva l’ex rossonero Daniele Daino, il quale ha parlato così della sfida di domani tra Immobile e Piatek: “Piatek e Immobile non si assomigliano, hanno un punto in comune però: la grande facilità di vedere la porta. Hanno caratteristiche differenti. Piatek è molto fisico ed è un elemento più totale rispetto all’italiano. Mi dà l’impressione di saper far tutto nel suo ruolo: ti fa giocare, ti fa salire, segna, attacca la profondità, si sacrifica ed è più forte fisicamente dell’attaccante biancoceleste. Immobile è un giocatore brevilineo, molto esplosivo, che vede bene la porta perché è un opportunista importante”.