Daino sul Milan: "Vorrei vedere Paquetà da trequartista, non scordiamoci di Bonaventura"

Daniele Daino, intervenuto a TMW Radio, ha parlato così del nuovo Milan che sta nascendo: "Il Milan è una squadra costruita con una discreta qualità tecnica, ma ci sono tanti giocatori che occupano lo stesso ruolo. Calhanoglu è un numero 10 puro, così come Paquetà e Suso. Tra i tre preferirei il brasiliano come trequartista. Non scordiamoci che c'è anche Bonaventura, che recupererà dall'infortunio. Ha sempre giocato sulla trequarti, nel ruolo che per esempio ha occupato Gomez quest'anno nell'Atalanta".