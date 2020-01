Daino sullo scambio Suso-Under: "Ci potrebbe stare, come caratteristiche si assomigliano molto"

Ai microfoni fi TMW Radio, Daniele Daino, ex difensore rossonero, ha commentato così il possibile scambio tra Suso e Under: "Come caratteristiche si assomigliano parecchio, Under è anche più veloce. Ci potrebbe stare. E' giusto che Suso, che ha qualità e lo ha dimostrato a tratti, possa accettare. Under ha dimostrato di saper fare la differenza. Certo che entrambi vengono meno sul discorso della continuità. E' una lacuna di tutti e due i giocatori. Con un tecnico come Fonseca, per Suso non sarebbe male".