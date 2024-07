Dal Brasile: il Corinthians interessato ad acquistare Balotelli

Potrebbe proseguire in Brasile la carriera del centravanti italiano Mario Balotelli, calciatore 33enne attualmente svincolato dopo la scadenza del contratto con l'Adana Demirspor. Come riporta 'UOL Esporte', contatti in corso col Corinthians, club di San Paolo seriamente interessato all'ex stella, tra le altre, di Inter, Milan e Manchester City.

L'accordo non è semplice - si legge - anche perché il calciatore chiede 1.5 milioni di euro netti alla firma e poco più di tre di ingaggio per una stagione. Ma per il Timão mettere sotto contratto Balotelli in queste ore è tentazione decisamente forte e i contatti proseguiranno nei prossimi giorni. Dovesse trasferirsi in Brasile, Balotelli a 33 anni si avventurerebbe per la prima volta in Sud America.

Balotelli recentemente è stato al centro di una polemica social per un video che lo riprendeva caduto a terra mentre stava facendo serata con amici: "Ho visto il video dove cado per terra coi miei amici, dove ci rotoliamo, salutiamo, corriamo. Non vedo il problema di fare una serata con amici, divertirsi e scherzare senza fare male a nessuno. Devo essere giudicato per cosa? Perché non avete fatto vedere tutte le foto e i video che ho fatto con le persone? Sono stato disponibile con tutti. E invece, dopo un’Italia così, la notizia che deve uscire è che sono ubriaco… Dai, pensiamo alle cose serie".