Dal Portogallo: Rui Costa e Boehly quasi allo scontro fisico per Enzo Fernandez

L'addio di Enzo Fernandez al Benfica continua a far discutere in Portogallo. Dopo le parole di Manuel Rui Costa, deluso per l'atteggiamento del centrocampista argentino, arrivano altri retroscena. Come riporta Record, il primo incontro tra i portoghesi e il Benfica risale allo scorso 3 gennaio, quando le due dirigenze si sono date appuntamento a Londra per definire i termini dell'accordo raggiunto a dicembre. Ma le cose sono precipitate rapidamente, al punto che l'ex fantasista e Todd Boehly, il nuovo patron dei Blues, sarebbero stati addirittura vicini allo scontro fisico. Il motivo? A scatenare l'ira di Rui Costa sarebbe stata la nuova offerta dei londinesi, inferiore di 30 milioni rispetto alla clausola di 121.

Lo stesso Rui Costa, dopo aver riallacciato i rapporti e chiuso l'affare, avrebbe voluto avere come contropartita un giocatore come Mateo Kovacic, ma l'alto stipendio percepito dal centrocampista croato ha reso questo sogno impossibile. Così si è arrivati alle ultime ore di mercato e all'ufficialità del trasferimento. Ma c'è un ultimo particolare, che non farà felici i tifosi del Benfica: Enzo Fernandez era pronto a registrare un video per fare pressione sul suo club qualora non avesse assecondato la sua volontà di partire.