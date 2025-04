Damiani sul nuovo ds del Milan: "Tare potrebbe essere il profilo giusto"

vedi letture

“Giusto fermarsi per la morte del Papa. Per chi gioca e per la gente probabilmente no, ma lo richiedeva il momento. Poi si sa, in Italia c’è sempre qualcuno che si lamenta. Ma ritengo che sia stata giusta la pausa”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’operatore di mercato Oscar Damiani sul rinvio dei campionati dopo la morte del Papa.

Il Milan delude…

“Da milanista tifoso ed ex calciatore sono deluso. Penso lo siano tutti i milanisti e anche la società. Qualcosa va rivista. Sono stati acquistati tanti calciatori ma non hanno reso secondo le aspettative”.

L’allenatore ideale per il futuro?

“Penso sia chiaro che non ripartirà da Conceicao. Mi piacerebbe vedere De Zerbi al Milan”.

E il direttore sportivo?

"Tare mi è sempre stato simpatico ed è una persona che stimo Potrebbe essere il profilo giusto. Poi al Milan ci sono talmente tanti dirigenti…”.