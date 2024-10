Daniel Maldini nel mirino dell'Inter? Ausilio lo avrebbe seguito nel match contro la Roma

vedi letture

Clamorosa indiscrezione lanciata da Sportmediaset: Daniel Maldini è sul taccuino dell'Inter e considerato un cognome così legato alle tinte rossonere, sarebbe una trattativa che avrebbe davvero clamoroso. Piero Ausilio domenica pomeriggio era allo U-Power Stadium a Monza-Roma proprio per vedere da vicino il figlio di Paolo e il nipote di Cesare, due ex capitanissimi del Milan. I nerazzurri la prossima estate perderanno Arnautovic e Correa per fine contratto e potrebbero puntare sul classe 2001. Arrivano dunque conferme dall'anticipazione di FcInterNews, che aggiunge come il ds nerazzurro a Monza abbia seguito nuovamente pure Warren Bondo, centrocampista 21enne francese, da tempo nei radar della società.

Daniel Maldini è economicamente per metà del Monza, l'altra metà del Milan. Perché se è vero che c'è stato un trasferimento a titolo definitivo nella scorsa estate, dall'altra i biancorossi non hanno pagato nulla per il cartellino dell'attaccante, convocato in Nazionale da Luciano Spalletti e protagonista quest'oggi della classica conferenza stampa. Quindi, come in altri trasferimenti - che spesso però coinvolgono giocatori minori in Serie B (o C) - al Milan è rimasta la futura rivendita del 50%.