Danilo Pagni: “Potevamo prendere Foden e Ziyech, ma quel Milan non aveva futuro”

Intervistato dalla redazione di calciomercato.com, Danilo Pagni, ex-collaboratore scouting del Milan, ha parlato del suo passato al club rossonero e delle tante promesse mai acquistate: "Ziyech, oggi al Chelsea. Quando giocava nell'Ajax tutti parlavano di de Ligt e de Jong, io spingevo per portare in Italia il marocchino. Ma ai dirigenti rossoneri segnalai anche Foden, che avevo visto nella Youth League e al Mondiale Under 17 dove vinse il premio di miglior giocatore, Diogo Jota, visionato in un Portogallo-Svizzera Under 21 e Mount, che al Vitesse giocava mezz'ala sinistra. Il rimpianto più grande però è un altro. Chi? Grealish, centrocampista classe '95 dell'Aston Villa, ho visto alcune sue partite in Championship e me ne sono innamorato. Giocava sulla trequarti con i calzettoni abbassati stile Anni '60; scrivo un messaggio alla dirigenza dicendo che secondo me è da prendere. Due anni dopo è esploso. Perché non è arrivato nessuno? Mirabelli ha avuto troppo poco tempo per costruire la squadra, una sola sessione di mercato. Avevo capto che questo Milan non aveva futuro e la proprietà aveva ceduto il club, così ho deciso di andare alla Ternana. Peccato soltanto che tutto questo lavoro fatto in giro per il mondo non sia stato valorizzato".