Secondo quanto riporta ‘Rai Sport’, l'Inter potrebbe avere chiuso il suo primo acquisto per il mercato del 2020. Marotta ed Ausilio avrebbero infatti chiuso per l'ingaggio del terzino destro ora in forza al Manchester United, Matteo Darmian. Il difensore ex Milan arriverebbe a parametro zero alla scadenza del suo contratto con i Red Devils. Dopo il Milan, dunque, nuova avventura a Milano per Darmian.