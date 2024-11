Dest: "Il Milan per me è stato un grande errore. Non ero pronto"

La parentesi di Sergino Dest al Milan è stata tutt'altro che felice. Arrivato come rinforzo sulla fascia nel Milan appena laureatosi campione di Italia, il terzino americano ha totalmente deluso le aspettative con prove opache e finendo per cadere nel dimenticatoio nel corso delle ultime settimane della stagione. Oggi tornato a giocare in Olanda, Dest ha parlato ai microfoni di Sky Sports e ha ricordato sia il suo periodo al Barcellona che quello trascorso al Milan.

Le parole di Sergino Dest sull'esperienza al Barcellona e quella al Milan: "Tutto è andato davvero velocemente, ma ho apprezzato ogni singolo minuto. Entrare in quello spogliatoio, giocare contro il Real Madrid, vincere la Copa del Rey. Il Milan? Per me è stato un grande errore. Ovviamente, è un club bellissimo, ma non ero pronto in quel momento per andare lì, mentalmente. In quel momento, il mio cuore era ancora a Barcellona e non riuscivo a concentrarmi davvero sulla fase successiva. Penso che sia per questo che le cose sono andate come sono andate".