Deulofeu risolve con l'Udinese dopo 2 anni lontano dal campo. Ma può tornare

vedi letture

L'attaccante Gerard Deulofeu, dopo due anni in cui è un calciatore tesserato per l'Udinese ma senza toccare mai il campo, ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la società friulana per la risoluzione del suo contratto.

Quanto l'ultimo biennio da Deulofeu sia assimilabile a un calvario, l'ha spiegato lui stesso: “Ho vissuto un brutto periodo, due anni fa mi sono rotto il crociato contro il Napoli ma ho recuperato ed ho potuto giocare con il crociato rotto contro la Sampdoria. La brutta notizia è arrivata dopo quella partita quando ho saputo di dovermi operare. Sfortunatamente, dopo l’intervento, ho subito un’infezione alla cartilagine. Quando si tratta della cartilagine è dura, le ossa fanno male perché vanno ad impattare tra loro, si tratta di un qualcosa che va oltre un normale infortunio. Io sto lottando da due anni contro una cosa quasi al di là della biologia. Ora sto meglio di qualche mese fa ma vediamo quello che succederà".

Tra 4-5 mesi Deulofeu farà un nuovo tentativo, per capire se potrà tornare a giocare. In quel caso, ha le idee chiarissime su quale sia la maglia per la quale farlo: "Da sempre abbiamo un rapporto incredibile con l’Udinese, ha tanto valore per me il fatto che l’Udinese mi ha sostenuto e mi sta aspettando: se tornassi a giocare un giorno non ho dubbi che sarà con questa maglia, per questo club e per questa gente che mi hanno sempre aiutato. Abbiamo trovato un accordo per finire il contratto, relazione e rapporto restano speciali”.