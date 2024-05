Di Canio su Donnarumma: "Non è migliorato. Fa tanti errori con i piedi"

Paolo Di Canio, ex giocatore rossonero e attualmente commentatore di Sky, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera nella quale ha commentato l'Europeo che inizierà a metà giugno. Tra gli argomenti trattati, c'è anche Gianluigi Donnarumma che difenderà i pali della porta dell'Italia: "Non è migliorato. Tre anni fa vedevamo delle doti meravigliose: forse ci si aspettava diventasse una macchina da guerra come Buffon, con un errore ogni dieci anni.

Invece fa tanti sbagli anche da portiere di basso livello, è carente con i piedi e quindi va in apprensione, alternando poi delle parate incredibili per fisicità e reattività".