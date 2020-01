Di Marzio: "Fiorentina, si sblocca Cutrone: si procede verso la chiusura"

E' servito qualche giorno di lavoro in più per il trasferimento di Patrick Cutrone alla Fiorentina. Ma adesso ci siamo. Nei giorni scorsi c'era stata una piccola frenata nella trattativa tra il club viola e il Wolverhampton, ma in queste prossime ore i due club dovrebbero trovare la soluzione a quegli ostacoli che avevano messo in standby la chiusura. Si procede ora verso una rapida e positiva soluzione .