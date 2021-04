Djalò: "Problemi con Neymar cominciati l'anno scorso. Nel tunnel mi ha insultato, non ha rispetto"

Tiago Djalò, ex difensore del Milan, ha parlato delle scaramucce con Neymar durante la sfida di sabato scorso tra PSG e Lille, che sono costate il rosso a entrambi: “È un problema che deriva dalla scorsa stagione, dalla partita che giocammo a Parigi nel novembre 2019, con la differenza che non diventò virale come sabato scorso. Nel tunnel degli spogliatoi mi ha detto cose che ho ignorato volutamente. Mi ha persino lanciato un adesivo in faccia. Cosa ha detto? Non lo so, ma non erano complimenti. Fa parte del gioco, ma a Neymar manca il rispetto".