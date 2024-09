Domani Ancelotti festeggerà le 300 panchine con i Blancos: "Affetto speciale per il Milan, ma il Real è il miglior club del mondo"

vedi letture

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Alaves:

Domani festeggerai 300 partite con il Real Madrid...

"Ho avuto la grande fortuna di allenare grandi club, come il Milan, per il quale nutro un affetto speciale. Ma il Real Madrid è il miglior club del mondo, su questo non ci sono dubbi. Essere su questa panchina 300 volte non dico che sia un miracolo, ma tant'è".

Hai già deciso quando ritirarti?

"No. Mi piace fare questo lavoro e la mia fatica non è paragonabile a quella dei giocatori. Forse mentale, perché è vero che ci sono pressione e responsabilità, ma mi piace. Per ora non ho data di scadenza. Continuo, mi piacerebbe allenare per molti anni".