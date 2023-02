Donadoni e la passione per il golf: "Ho cominciato a giocare ai tempi del Milan insieme a Van Bastern, Gullit, Tassotti e Massaro"

MilanNews.it

Roberto Donadoni, ex giocatore rossonero, ha una grande passione per il golf, sport che ha iniziato a praticare ai tempi del Milan come ha raccontato alla Gazzetta dello Sport: "Golfisticamente parlando nasco a Villa d’Este. È stato un mio amico, Marco Spreafico, che mi ha fatto iniziare. Andai a vederlo giocare e poi provai anch’io. Eravamo tre o quattro compagni di squadra del Milan che ci siamo appassionati. Era un bel gruppo. Io, Van Basten, Tassotti, Massaro. C’era anche Gullit che giocava".