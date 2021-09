Donadoni su Diaz: "Fa tanto movimento, è un giocatore fastidioso per gli avversari"

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Roberto Donadoni, ex giocatore rossonero, ha parlato anche di Brahim Diaz, nuovo numero 10 del Milan. Ecco le sue parole: "Il numero è un dettaglio, serve solo a ricordare che a un giovane così vanno date a maggior ragione fiducia e possibilità di sbagliare. E senza accostarlo costantemente a questo o quell’altro ex dieci. Importante è che interpreti il ruolo in maniera funzionale: Brahim fa tanto movimento, è un giocatore fastidioso per gli avversari. Può migliorare in personalità".