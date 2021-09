Donadoni sul mercato del Milan: "Costruita una squadra da vertice, Gigio e Calha sono stati rimpiazzati bene"

Roberto Donadoni, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha commentato così il mercato estivo del Milan: "Le scelte sono state fatte per costruire una squadra da vertice e l’obiettivo è stato centrato. Gigio è uno dei quattro portieri più bravi al mondo, ma anche Maignan è valido e ha iniziato bene. Calhanoglu ha fatto bene ma non è sempre stato così tanto presente. E se un giocatore dà il meglio per metà campionato non mi soddisfa. Sono stati rimpiazzati bene: non c’è stato un colpo che da solo garantisce il salto di qualità, ma quelli ormai sono riservati ad altri portafogli. Il Milan ha fatto scelte oculate, studiate, che trovano la mia condivisione".