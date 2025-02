Donadoni sul Milan: "Contro il Feyenoord servirà determinazione e convinzione"

In vista della sfida di domani sera del Milan contro il Feyenoord, l'ex rossonero Roberto Donadoni ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Se sono fiducioso? Lo sono, a patto che ci sia un cambio di marcia, altrimenti tra qualche giorno ci troveremo a fare gli stessi ragionamenti di inizio stagione. In generale dico che a Rotterdam mi aspettavo che il Milan potesse fare molto meglio. Per questo mi auguro che la prestazione sia molto diversa.

Cosa sarà indispensabile? Quello che chiede sempre Conceiçao ovvero determinazione e convinzione. In una gara da dentro o fuori, devi avere fame agonistica e voglia di imporre il tuo gioco attraverso un atteggiamento e uno spirito diverso rispetto all’andata. Chi può essere l’uomo in più per il Diavolo? Sarebbe un errore sperare in uno soltanto. Se una squadra vuole avere uno stile, non può prescindere da un certo tipo di atteggiamento che deve essere collettivo".