Donadoni: "Van Basten il migliore in assoluto, Pirlo uno che sposta l'equilibrio"

Intervenuto su Sky Sport 24, l'ex rossonero Roberto Donadoni, ora allenatore dello Shenzhen, ha parlato così dei migliori giocatori che ha allenato:

Qual è il miglior giocatore che hai allenato? “La cosa più bella da allenatore è stata quella di rendermi conto personalmente che conoscendo certi ragazzi non sono come vengono descritti, sono diversi. Tra quelli straordinari che ho allenato dico Pirlo, uno di quelli che sposta l'equilibrio. L’esperienza in Nazionale è stata incredibile da questo punto di vista. Chi mi ha impressionato di più? Certamente Maradona, ma anche Careca. Ovviamente Van Basten, Baresi e Tassotti con cui vivevo ogni giorno. Van Basten il migliore in assoluto, poi anche anche Maradona e Platini”.