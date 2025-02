Donadoni: "Walker? Era quello che serviva al Milan per dare qualche certezza in più in difesa"

Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Roberto Donadoni, ex giocatore rossonero, ha rilasciato queste parole su Gimenez, Joao Felix, Walker e Leao:

Su Gimenez: "È un centravanti che mi ha trasmesso buone sensazioni perché è dotato tecnicamente e ha fiuto del gol. Si tratta di un inserimento importante, un nove che ha avuto una partenza promettente: i due gol in Serie A sono un bel biglietto da visita".

Su Joao Felix: "A me i giocatori come lui piacciono perché ha qualità, è svelto, rapido di testa e bravo nel creare superiorità numerica. Bisogna trovare il giusto contesto per inserirlo, ma le prime prestazioni sono incoraggianti"

Su Walker: "Era quello che serviva per dare qualche certezza in più là dietro, sulla destra. Non è giovane come Bondo e Sottil, che possono essere preziosi per le rotazioni in campionato, ma l’ex City ha lo spirito e l’atteggiamento giusti, quelli del leader".

Sulla continuità di Leao: "Questo discorso su Leao lo abbiamo fatto talmente tante volte... Deve essere lui a capire ciò che deve fare senza il pallone e a metterlo in pratica".