Donati: "Milan e Juve? Sono a corto di risultati e quindi entrambe sono in un periodo non facile"

“Milan e Juve in difficoltà? Sono a corto di risultati e quindi entrambe sono in un periodo non facile”. Così a TuttoMercatoWeb.com Massimo Donati, ex centrocampista del Milan e oggi allenatore.

Dalla Juve ci si aspettava qualcosa di più anche per gli investimenti fatti.

“Dalle top del nostro campionato è ovvio che ci si aspetti risultati, alla Juve in special modo conta vincere e se sei fuori un po' da tutte le competizioni è normale che venga messo tutto in discussione”.

Scudetto: sarà Inter?

“l'Inter sembra più convinta e più abituata a raggiungere l'obiettivo finale, però dall’altra parte c'è Conte che di campionati ne ha vinti e sa come si fa, un pareggio contro il Venezia non può certo spegnere l’entusiasmo”.