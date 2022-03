Donati sul Milan: "Tutti giocano l’uno per l’altro, è una squadra solida"

MilanNews.it

© foto di Federico Gaetano

Massimo Donati, ex giocatore rossonero, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli e sulla vittoria del Milan contro il Napoli ha dichiarato: "Il Milan rimane una squadra molto solida che ha fatto bene con le grandi, ma il Napoli anche se ha perso merita di stare dove è. La partita è stata abbastanza equilibrata ed è stata decisa da un episodio, nel calcio di oggi i piccoli dettagli fanno la differenza. Bisogna vedere chi sarà più bravo a far cadere gli episodi dalla sua parte fino alla fine. Il Milan gioca sempre alla stessa maniera e tutti giocano l’uno per l’altro. E’ stato mantenuto molto bene Osimhen, sugli esterni e a centrocampo il Milan ha fatto molto bene, ma come ho detto la partita è stata equilibrata" riporta tuttonapoli.net.