Donnarumma e un 2022 da incubo, L'Equipe gli mette 3 in pagella: "Trasmette inquietudine"

© foto di Federico Titone

E' sempre più in crisi Gianluigi Donnarumma, il cui 2022 si sta trasformando in un incubo. L'errore contro il Real Madrid, le critiche per l'eliminazione con l'Italia contro la Macedonia del Nord e un'altra papera si è aggiunta ieri contro l'Olympique Marsiglia. La sua prestazione è stata da 3 per L'Equipe, durissimo nella pagella: "L'italiano trasmette inquietudine. Come si spiega che un portiere del suo livello sia così impreciso nella valutazione della traiettoria di quel calcio d'angolo che porta al gol del Marsiglia? La stessa cosa vale quando gioca con i piedi. Quel pallone buttato in fallo laterale è inspiegabile".