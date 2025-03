Donnarumma in Serie A? Enzo Raiola ribatte: "Priorità di Gigio è rinnovo col PSG"

vedi letture

Gli ex

Oggi alle 00:30 Gli ex

Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan è stato l'eroe della sfida di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Liverpool e ha permesso al suo Paris Saint-Germain di raggiungere i quarti di finale della competizione. Il 26enne portiere italiano si è rivelato ancora una volta imbattibile nelle serie di calci di rigore e la sua prestazione mostruosa potrebbe accelerare la trattativa per il rinnovo del contratto, in scadenza a giugno 2026.

Il numero uno della nazionale azzurra è sempre nel mirino di diversi club europei, a partire dal presunto interesse del'lInter

"Ci sono tante voci, ma la verità è che qui sto bene. Mi sento apprezzato da tutti, il club ha molto rispetto per me. Sto molto bene, ormai mi sono ambientato e quindi la mia priorità è prolungare il mio contratto", aveva detto dopo la prestazione contro il Manchester City.

Enzo Raiola, cugino del defunto Mino e agente di Gigio, ha allontanato l'ipotesi dell'addio

"Ci sono nuove regole nel club. Devo però dire che le discussioni sono positive, anche se non abbiamo ancora raggiunto un accordo. Stiamo cercando una soluzione", ha detto a L'Équipe. "Dobbiamo fare le cose per bene nell'interesse del giocatore. Ma il PSG è l'unica squadra per cui Gianluigi vuole firmare, è la priorità".