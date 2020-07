Dugarry, frase shock su Messi: "Griezmann non può avere paura di un mezzo autistico". Poi le scuse

Cristophe Dugarry, ex Nazionale francese che ora fa l'opinionista, si è fatto prendere la mano rilasciando dichiarazioni decisamente sopra le righe commentando la situazione di Griezmann al Barcellona: "Di cosa dovrebbe avere paura - ha dichiarato a RMC Sport - Hai paura di un ragazzino basso e mezzo autistico? Se ha un problema, può mangiarselo". Poi su Setien: "E' un brav'uomo ma non ha l'attitudine del grande tecnico. Sono sicuro che non abbia niente contro Griezmann. E' semplicemente un incompetente".

A poche ore da queste dichiarazioni, l'ex rossonero ha poi pubblicamente chiesto scusa rilasciando queste parole sempre a RMC Sport: "Sono sinceramente dispiaciuto per l'eco e il risalto che hanno avuto le mie dichiarazioni a proposito di Messi. Mi scuso con le persone che ho scioccato, non volevo stigmatizzare le persone con disturbi autistici, non era nelle mie intenzioni".