È finito il calvario di Sandro Tonali. Il tecnico del Newcastle: "Domani sarà dei nostri"

vedi letture

Parte il countdown per il ritorno di Sandro Tonali. L'ex centrocampista del Milan oggi sconta l'ultimo giorno di squalifica a seguito a seguito dell'accusa di scommesse illegali da parte della Federcalcio italiana (FIGC).

Intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro il Nottingham Forest valida per il secondo turno di Coppa di Lega, il tecnico dei Magpies, Eddie Howe, ha dichiarato:"Sarà sicuramente in squadra, è in forma, solo che non ha avuto modo di giocare. Ha fatto tutto il resto. Ha lavorato duramente per essere al top della sua forma fisica. Immagino una gamma di emozioni, molta eccitazione, quando hai molto tempo". Tonali non gioca una partita ufficiale dal 21 ottobre, 21 minuti contro il Crystal Palace.