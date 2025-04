Eintracht e Lipsia sull'ex rossonero Jan Carlo Simic

Ci sono due club tedeschi su Jan Carlo Simic, ex conoscenza del nostro calcio avendo indossato per lungo tempo - soprattutto nelle giovanili - la maglia del Milan. Si tratta di Eintracht Francoforte e di Red Bull Lipsia, con i due club che hanno spedito degli osservatori per seguirlo da vicino, anche in tempo molto recenti. Possibile quindi che, all'Anderlecht, arrivi una proposta nelle prossime settimane, anche se la valutazione si è decisamente alzata rispetto a quella della stagione scorsa.

Di più, a gennaio Simic era stato anche cercato dal Galatasaray, ma l'intenzione era quella di terminare la stagione in Belgio per poi conoscere il nuovo capitolo della propria carriera con calma, a giugno. Magari in Bundesliga.

Ceduto per tre milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita, Simic aveva salutato così i tifosi rossoneri. "Mio caro Milan, sto vivendo un momento pieno di emozioni forti. Dire addio non è mai facile. È stata un’esperienza meravigliosa e indimenticabile, con tantissime gioie e anche delusioni. Un percorso che mi ha fatto crescere come calciatore e come uomo. La cosa certa è che vado via con un grande sorriso perché ho realizzato il sogno di esordire e segnare in Serie A con la maglia rossonera".