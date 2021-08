Eintracht Francoforte, Hauge: "Non mi vedo in un ruolo fisso, mi adatterò allo stile di gioco"

Nella giornata di ieri Jans Petter Hauge, acquistato dall'Eintracht Francoforte dal Milan, è stato presentato. L'attaccante norvegese, oltre a parlare della sua esperienza al Milan, si è soffermato anche sul ruolo che potrebbe ricoprire in Germania: "Sono pronto a correre molto se l'allenatore vorrà schierarmi sulla fascia. Non mi vedo in una posizione fissa, posso adattarmi molto bene allo stile di gioco della squadra. Prima di venrie qui ho parlato spesso con il direttore sportivo che mi ha prospettato una bella opportunità".