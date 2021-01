El Shaarawy verso il ritorno in Italia: Fonseca lo vuole alla Roma

Stefan El Shaarawy vero il ritorno in Italia, e alla Roma. L’ex calciatore fra le altre anche del Milan, si allena ormai da solo a Dubai da diverso tempo. Il fratello e procuratore Manuel, è in Cina per provare a rescindere il contratto che lega il Faraone allo Shanghai Shenua. Il Corriere dello Sport riporta la notizia che El Shaarawy è un rinforzo richiesto espressamente da Paulo Fonseca. L’alternativa a El Shaarawy è rappresentata da Bernard.