Empoli, Fazzini: "Con Colombo ed Esposito mi trovo bene: contento di giocare con loro"

vedi letture

Bella vittoria in Coppa Italia per l'Empoli. La squadra di Roberto D'Aversa ha vinto e convinto per 4-1 sul Catanzaro e ha staccato il pass per il turno successivo del torneo nazionale. In gol anche l'attaccante di proprietà rossonera Lorenzo Colombo, ceduto recentemente in prestito dal Milan. Al termine del match del "Castellani", Jacopo Fazzini ha parlato in conferenza stampa.

Le parole di Fazzini sul trio con Esposito e Colombo: "Con Esposito e Colombo mi trovo bene. Ci conoscevamo già dall’Under 21, sono contento di giocare con loro. Nel primo tempo ci hanno messo un po’ in difficoltà ma nel secondo siamo stati più aggressivi e il campo ci ha dato ragione. Il nuovo ruolo? Il mister mi ha dato tanta fiducia. Questo ruolo l’avevo fatto occasionalmente. Devo migliorare ancora sotto l’aspetto del gol, sicuramente devo lavorare ma mi sto trovando molto bene in questa posizione".