Eranio: "Milan, bisogna blindare Leao. Non sarà facile sostituire Kessie"

MilanNews.it

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, l'ex rossonero Stefano Eranio ha parlato così del mercato estivo del Milan: "Il potenziale della società credo sia alto, è chiaro poi che un budget di 50 milioni è un po' poco per un club che vuole ottenere il massimo. Ma Maldini e Massara sono comunque riusciti a gestire bene tutto, prendendo inizialmente giocatori che non si conoscevano e hanno poi fatto sì che la squadra raggiungesse lo scudetto. Se si vuole di più anche a livello di Champions bisogna blindare Leao perchè sennò si rischia. E' stato perso un pezzo da 90 come Kessiè e non è semplice con 50 milioni prendere un'altra pedina di valore".