Eranio: "Milan in crescita, ma ieri non ha concretizzato le occasioni che ha avuto. Su Giampaolo..."

Stefano Eranio, ex giocatore rossonero, ha commentato così la sconfitta di ieri del Milan contro il Torino ai microfoni di firenzeviola.it: "A mio avviso i rossoneri hanno giocato la miglior partita della stagione contro il Torino quindi avrebbe meritato qualcosa in più ma nel calcio, quando ci sono momenti delicati, spesso la fortuna ti volta le spalle. La gara con il Torino ha evidenziato un Milan in crescita ma non in grado di concretizzare le occasioni che ha avuto. Oltetutto Donnarumma è stato protagonista di una serata non troppo felice, che fino ad oggi era stato il migliore in campo. Giampaolo? Io sono dell'idea che agli allenatori si debba dare un anno di contratto e poi a fine stagione fare i conti: nella cultura del calcio non c'è spazio per questa strada però. Giampaolo deve fare il suo percorso e trasmettere alla squadra il suo calcio. Il Milan ha evidenziato certamente un po' di confusione in alcune gare ma nella gara di ieri i rossoneri meritavano di vincere. Adesso la sua permanenza al Milan si è complicata".