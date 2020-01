Eranio su Paquetà: "Difficile collocarlo nel 4-4-2"

Intervistato da TMW Radio, Stefano Eranio, ex giocatore rossonero, ha commentato così il momento di Pauqetà: "E' una buona mezzala, nel 4-3-3 potrebbe fare anche il suo. E' un giocatore all'europea, non sembra neanche brasiliano. E' un giocatore che ha qualità, quelli come lui vanno presi a braccetto e gli serve avere continuità. Ora che si è cambiato modo di giocare, chi avrà più problemi sarà lui. Sarà difficile collocarlo in campo. Sarà un problema, anche per quanto è stato pagato. Vederlo fuori non è una buona notizia".