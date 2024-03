Esordio con il Marocco per l'ex Milan Brahim Diaz, ma fa solo 0-0 contro la Mauritania

vedi letture

Zero gol e poche emozioni nell'amichevole tra Marocco e Mauritania. La nazionale allenata da Walid Regragui non è andata oltre lo 0-0 ad Agadir e, pur avendo avuto il predominio territoriale e anche nelle occasioni da gol, si è dovuta accontentare di un pareggio. Anche un po' di Italia in campo: Oussama El Azzouzi del Bologna è stato schierato titolare ed è rimasto in gara per tutti i 90 minuti.

Schierato dall'inizio anche Brahim Diaz. Per l'ex Milan, oggi al Real Madrid, è stata la seconda partita con la selezione nordafricana. Solo in questo mese di marzo, infatti, il classe 2000 che nelle giovanili aveva giocato per la Spagna ha scelto la nazionale maggiore marocchina, scatenando anche le le polemiche in Spagna.

Brahim Diaz si era espresso così dopo il suo esordio, qualche giorno fa, nell'amichevole vinta contro l'Angola: "Sono molto felice ed è stato un giorno molto speciale, ho ricevuto davvero tanto amore. Sono orgoglioso perché mi sono trovato molto bene in campo ed è stato un esordio molto bello. I miei compagni mi hanno cercato tanto e sono felice perché mi sono sentito amato".