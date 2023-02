Ex Milan, 22 anni fa l'esordio di Kakhaber Kaladze con il Milan

MilanNews.it

© foto di Giacomo Morini

Sono passati 22 anni da quando Kakhaber Kaladze, difensore georgiano ex Milan durante l'epopea ancelottiana, ha giocato la sua prima partita in rossonero. Era il 2001 e il Milan (allenato da Zaccheroni) ospitava la Reggina a San Siro in campionato. Kaladze, allora con il numero 13, giocò da titolare e il Milan vinse 1-0 grazie al gol di Leonardo a poco più di dieci minuti dalla fine della partita.