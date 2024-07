Ex Milan, Abate: "Ternana sfida troppo importante e affascinante da non poter vivere"

Dopo l'amichevole contro il Sangemini, formazione del campionato di Promozione battuta 7-0, in casa Ternana è intervenuto mister Ignazio Abate, che non ha solo fatto il punto della situazione sotto l'aspetto tecnico tattico ma ha anche allargato il discorso al momento che stanno vivendo le Fere, anche fuori dal campo, con i cambi in dirigenza ormai noti a tutti. Tiene banco chiaramente anche il calciomercato, ma una nota va appunto all'ex Direttore Sportivo Stefano Capozucca, esonerato dal club poco meno di una settimana fa, lo scorso 17 luglio.

Proprio di questo, come si legge su ternananews.it e riportato anche da TMW, l'allenatore rossoverde si è espresso così: "Se ho vacillato dopo la notizia? Assolutamente no perché ho sposato il progetto. E la mia scelta era stata avallata già dal direttore generale. Per me, poi, è una sfida troppo importante e affascinante da non poter vivere. Mi aspetto che venga allestita una squadra all’altezza del nome di questa città e per fare un campionato importante. Indubbiamente non partiamo come ci eravamo prefissati con l’80% della rosa fatta, ma bisogna pensare solo a lavorare. Presidente e direttori lavorano notte e giorno per la Ternana. A ogni modo, sarò sempre riconoscente sempre a Capozucca".