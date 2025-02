Ex Milan, Abate vince in rimonta: "Vale sei punti dopo quello che è successo"

Ignazio Abate, tecnico della Ternana, ha commentato ai microfoni di RaiSport la vittoria in rimonta delle Fere contro l'Arezzo. Queste le sue parole raccolte da Ternananews.it

Un successo ottenuto con carattere

"Abbiamo disputato una buona gara. Siamo andati sotto immeritatamente, ma i ragazzi hanno reagito con orgoglio e cuore. Tatticamente è stata una prestazione discreta, siamo stati incisivi nei momenti chiave e nella ripresa abbiamo gestito bene il possesso. Questo gruppo ha una grande attitudine al lavoro, dobbiamo continuare con umiltà, perché il campionato è lungo e dobbiamo pensare a una partita alla volta."

Tre punti fondamentali

"L’Entella sta facendo un grandissimo campionato, così come la Vis Pesaro. Vincere oggi era fondamentale, ci siamo allontanati dall’Arezzo e ormai siamo rimaste in poche a lottare."

Il legame con la squadra

"Il nostro segreto è proprio questo rapporto solido. Alla fine, a spuntarla sarà il gruppo più forte, non semplicemente la squadra più forte."

Il discorso a fine partita

"Non posso rivelarlo. Quello che conta è restare agganciati fino alla fine. Ho detto ai ragazzi che questa vittoria vale sei punti, soprattutto per ciò che è successo in settimana."

Analisi della prestazione

"Abbiamo giocato bene contro una squadra di valore. È stata una prova di livello, e questo ci dà ancora più fiducia per il prosieguo del campionato."