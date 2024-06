Ex Milan, Ambrosini su Tomori: "Fantastico nell'anno dello scudetto, ma in questa stagione troppi errori"

E' intervenuto così l'ex capitano del Milan, Massimo Ambrosini, rilasciando alcune dichiarazioni ai microfoni di 'OLBG', portale di betting online. L'ex Milan e Fiorentina si è soffermato su diversi protagonisti del Milan: da Fikayo Tomori a Ruben Loftus-Cheek.

Su Fikayo Tomori: "In questa stagione Tomori ha commesso troppi errori. L’anno in cui il Milan vinse la Serie A, lui fu fantastico. Ma in questo momento, nell’ultimo anno, ha avuto un brutto infortunio e le sue prestazioni non sono state le stesse".